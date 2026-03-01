В Совфеде заявили о жестком выступлении Небензи на Совбезе ООН

Ночное выступление постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке на экстренном заседании Совбеза было «четким и жестким». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

По его словам, обвинения со стороны США в адрес Исламской Республики в стремлении к обретению ядерного являются необоснованными. Сенатор отметил, что Тегеран был готов договариваться по данному вопросу.

Карасин добавил, что во время выступления в ООН Небензя потребовал от США и Израиля немедленно прекратить агрессивные действия в отношении Ирана, а также подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Небензя заявил, что Иран вновь получил «нож в спину».