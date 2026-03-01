В РФС анонсировали улучшение работы VAR и системы офсайдных линий

Каманцев: доверия нет не к офсайдным линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки

Председатель судейского комитета Российской футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил об улучшении работы VAR и системы офсайдных линий с нового сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки. Зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. С начала следующего сезона этот план начнёт реализовываться — новые камеры появятся на матчах и заметно улучшат и качество работы VAR, и наглядность эпизодов для зрителей», — заявил Каманцев.

28 февраля в матче с «Зенитом» на 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд у Брайана Хиля.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова. Главным арбитром игры был назначен Алексей Сухой.

Ранее матч «Сочи» и «Спартака» перенесли на другую дату из-за угрозы БПЛА.