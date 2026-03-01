Размер шрифта
В Брянской области столкнулись поезд и легковушка, есть жертвы

В Брянской области при столкновении поезда и автомобиля не выжили два человека
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Брянской области столкнулись поезд и автомобиль, два человека не выжили. Об этом сообщает в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на железнодорожном переезде перегона станций «Робчик-Клинцы» в Клинцовском районе. Водитель и пассажир, находившиеся в легковушке, получили несовместимые с жизнью травмы.

В управлении СК добавили, что проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В начале февраля поезд и автомобиль столкнулись в Смоленской области. Авария произошла утром на ж/д переезде между станциями Ракитная и Гусино. Водитель «Газели» выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Минск. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния между транспортными средствами столкновения избежать не удалось.

Ранее на видео попало ДТП с участием пассажирского поезда под Волгоградом.

 
