Пентагон отреагировал на сообщения об ударе Ирана по «Аврааму Линкольну»

CENTCOM: выпущенные Ираном ракеты не приблизились к авианосцу «Авраам Линкольн»
US Navy/Wikimedia

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло в соцсети X попадание иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln (»Авраам Линкольн). Об этом заявили в Пентагоне.

«Ложь. Lincoln не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приближались к кораблю», — заверили в Пентагоне.

До этого Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе четырьми баллистическими ракетами по авианосцу США USS Abraham Lincoln.

Авианосец в настоящее время развернут вблизи Ближнего Востока для проведения наступательных операций против Ирана, сообщает Times now.

Накануне США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об ударах Ирана по двум иностранным кораблям.

 
