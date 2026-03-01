«Война за выживание». Что будет с Ираном после гибели Хаменеи

После того как 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате военной операции США и Израиля, в Тегеране объявили противникам «джихад» и пригрозили ответом «такой силы, которой те до сих пор не видели». Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, сможет ли Иран сохранить режим и почему боевые действия опасны для Дональда Трампа — «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Утром 1 марта иранские государственные и проправительственные агентства подтвердили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

После этих сообщений иранский аятолла Макарем Ширази объявил священную войну против США и Израиля, назвав «отмщение» — «религиозным долгом всех мусульман мира». А секретарь Высшего совета национальной безопасности Ари Лариджани сообщил, что Иран нанесет по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались».

Кроме того, в связи с убийством Хаменеи иранские высокопоставленные лица сообщили о возможной полной блокировке Ормузского пролива.

«Ни одному американскому судну не разрешается входить в Персидский залив», — заявил Мохсен Резаи, член Совета по определению целесообразности, консультирующего верховного лидера Ирана, в эфире государственного телевидения.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Западные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране и атаках по объектам, связанным с высшим руководством и военной инфраструктурой страны. Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что в результате ударов могли погибнуть около 40 представителей руководства Исламской Республики.

Обмен ударами затронул не только территорию Ирана и Израиля, но и другие страны Персидского залива. Министерство обороны ОАЭ сообщило, что с начала атак силы ПВО страны перехватили 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных с территории Ирана. По Катару были выпущены 65 баллистических ракет и 12 дронов.

Реакция европейских политиков на начавшуюся военную операцию была умеренной. Франция, Германия и Британия выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Тегеран давно призывали остановить ядерную программу и «воздержаться от дестабилизирующих действий». При этом французский президент Эммануэль Макрон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в соцсети X, что смерть Хаменеи — переломный момент, открывающий путь к «другому Ирану, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы».

В свою очередь МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. Позже президент России Владимир Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Хаменеи и членов его семьи.

Сценарии развития конфликта

Предсказать дальнейшее развитие конфликта чрезвычайно сложно, так как оно зависит от множества сторон, каждая из которых чрезвычайно рискует, заявил «Газете.Ru» глава совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Для Ирана это, безусловно, война за выживание той системы, которая существовала в стране последние 47 лет. Это битва революции за свое будущее. При этом стоит отметить, что иранская политическая система за эти десятилетия постоянного давления выработала очень высокую степень способности выживать в неблагоприятной ситуации. И в этом смысле гибель верховного лидера и целой группы руководителей не означает, что система управления вмиг развалится», — считает политолог.

С другой стороны, протесты, прошедшие в начале января, показали, что недовольство экономической ситуацией в иранском обществе очень велико, отметил Лукьянов.

«Иранская идеология сама по себе за прошедшие полвека почти утратила ту зажигательную силу, которую имела, и поэтому сохраняется возможность того, что военная операция США и Израиля подхлестнет протестные настроения в стране . Думаю, что именно на это во многом рассчитывал Трамп. К тому же ресурс сопротивления Ирана, мягкого говоря, не бесконечен», — пояснил политолог.

При этом решение США о начале подобной операции и ликвидации верховного лидера — это уже «совсем другой уровень международного беззакония», считает Лукьянов.

«Можно сколько угодно критически относиться и к режиму Исламской Республики, и персонально к духовному верховному лидеру, который привел к этой ситуации. Однако уничтожение главы государства, признанного всем миром и легитимного с точки зрения международного права, с представителями которого до последнего момента велись переговоры — это, конечно, выход на совершенно другой уровень», — заключил политолог.

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в Иране уже были готовы к гибели Хаменеи .

«Смерть верховного лидера в Иране не произошла неожиданно. Стоит учесть, что ему все-таки было 86 лет и он тяжело болел уже продолжительное время. Вся политическая верхушка Ирана в любом случае ждала его скорой кончины и подыскивала фаворита на его место», — сказал политолог.

Он напомнил, что в 2024 году Иран уже переживал политический кризис, когда однозначный фаворит на место будущего верховного лидера Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. По мнению Мирзаяна, в Иране уже тогда начался процесс поиска будущего лидера.

«За практически два года, я думаю, в Иране сложились определенные коалиции и сформировалось понимание того, кто станет будущим верховным лидером. Не думаю, что на фоне идущей войны кто-то будет раскачивать лодку и активно фрондировать против нового аятоллы. Наоборот, все сейчас должны сплотиться вокруг лидера, которого выберут в ближайшие дни», — уверен политолог.

Даже несмотря на гибель Хаменеи, Исламская Республика демонстрирует жесткость и продолжает наказывать США и Израиль ракетными ударами, отметил Мирзаян. Однако, по его мнению, это только первый этап разгоревшегося конфликта .

«У Ирана еще есть варианты, как отвечать на атаки Штатов и Израиля, например полностью заблокировать Ормузский пролив. В то же время понятно, что ни американцы, ни израильтяне не приостановят своих ударов и будут системно ликвидировать всю провластную верхушку. Это будет приводить к ухудшению общей ситуации в стране, что может спровоцировать новую волну общественных протестов. Я уверен, что происходящее сейчас — это только первый этап конфликта», — заключил Мирзаян.

Израиль и Соединенные Штаты последовательно пытаются добиться дезорганизации управления Исламской Республики, уверен эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. По его словам, как только все основные звенья управления будут уничтожены, страна станет фактически недееспособной.

«Американские и израильские войска пытаются добиться полной недееспособности руководства Ирана, выбивая самые важные звенья управления из строя. Иран, конечно, пока отвечает, но все эти удары не столь критичны для того же Израиля. А учитывая, что иранские ракеты и беспилотники иногда попадают и по туристическим зонам соседних стран Ближнего Востока, он рискует нажить себе еще больше врагов в регионе», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Ни Штаты, ни Израиль не скрывают, что их окончательная цель — свержение иранского режима, и к этой цели они точно дойдут в течение нескольких недель, добавил Балмасов.

«Пройдет еще неделя подобных ударов по Ирану, и окажется, что ключевые звенья политической структуры страны уничтожены. То есть Тегеран буквально принудят к переговорам. Союзников у Ирана нет в регионе, так что вряд ли кто-то напрямую вмешается в происходящее. Я считаю, что нынешнее руководство страны повторило ошибку Каддафи, когда объявило отказ от ядерных разработок. У Ирана было очень много технологических разработок в этой сфере, и если бы они завершили начатое и получили хотя бы десяток боеголовок, Израиль и США отказались бы от варианта военной операции», — пояснил политолог.

В течение ближайших нескольких дней основные пусковые установки и склады оружия Ирана будут уничтожены, результативность ответных залпов будет падать, а без ядерных боеголовок критический урон Израилю нанести не удастся , заключил Балмасов.

Проблемы для США

В Соединенных Штатах неоднозначно отнеслись к решению президента Трампа начать военную операцию против Ирана. Представители Республиканской партии в основном хвалят главу государства за «критически важную операцию против страны, которая долгое время угрожала Соединенным Штатам и их союзникам». В свою очередь демократы заявляют, что Трамп втягивает страну в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке и без необходимости подвергает опасности американские войска.

Республиканец Майк Джонсон заявил, что лидерам палаты представителей и сената от обеих партий на этой неделе сообщили о возможности военных действий в Иране «для защиты американских войск и американских граждан в стране», так что​, по его мнению, не стоит обвинять Трампа во внезапности и необдуманности действий. А сенатор Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк, наоборот призвал сенат «быстро возобновить работу и подтвердить свой конституционный долг, приняв резолюцию о применении Закона о военных полномочиях». Он сказал, что администрация Трампа «не предоставила конгрессу и американскому народу критически важную информацию о масштабах и непосредственной угрозе» до ударов, что противоречит закону.

«Дональд Трамп втянул нас в войну, которой американский народ не хочет. Конгресс должен действовать немедленно», — заявила бывший вице-президент США Камала Харрис.

Начав борьбу с иранским режимом, Трамп рискует сильно увязнуть в войне, которую сам клеймил и презирал во время своей предвыборной программы, заявил «Газете.Ru» Федор Лукьянов.

«Трамп рискует, начиная войну с Ираном, в которой он запросто может увязнуть. Уверен, что многие не забудут ему, как он сам клеймил и проклинал бессмысленные войны и обвинял всех своих предшественников, что они вели ненужные американцам конфликты далеко от территории США. Конечно, задействование всей мощи американской против Ирана не может не дать результат, но поскольку у Тегерана главная цель на данный момент — выжить и сохранить режим, то отвечать они могут достаточно долго и эффективно», — заявил политолог.

По его мнению, чем дольше будет сопротивляться Иран, тем больше проблем будет возникать у Трампа внутри США.

«В Штатах война непопулярная. Американцы не понимают, зачем им нужно воевать против Ирана. Кроме того, Трамп не запрашивал у конгресса разрешения на удар, что противоречит конституции. Когда [43-й президент США Джордж] Буш вторгался в Ирак, то он получил разрешение конгресса, и в этом смысле он действовал более корректно. Так что Трампу, конечно, нужен быстрый успех», — заключил Лукьянов.

С Израилем ситуация тоже не такая однозначная, потому что с одной стороны вся израильская политика была выстроена на том, что Иран — это главная экзистенциальная угроза, а с другой стороны народ страны тоже устал от постоянной войны, которая длится с 2023 года, считает эксперт.

«Люди в Израиле тоже несколько устали от этого состояния войны, которое с 2023 года не прекращается ни на день. Кроме того, внутренне общество расколото в особенности в отношении премьер-министра [Биньямина] Нетаньяху. Многие уверены, что все это делается, чтобы отвлечь внимание от юридических проблем премьера и его коррупционных дел . Так что долгая война против Ирана также не в интересах Израиля», — заключил Лукьянов.

Трамп поставил себя в безвыходное положение, начав войну против Ирана, потому что сейчас ему просто невозможно будет уйти из региона, не доведя дело до конца, считает политолог Сергей Балмасов.

«Трампу деваться некуда, он влез в это дело и ему нужно будет до промежуточных выборов в конгресс добиться убедительной победы . Если он сможет сделать то, чего почти 50 лет не смог сделать ни один из американских президентов, то это будет оглушительный успех республиканцев», — заявил политолог «Газете.Ru».

По мнению Балмасова, именно поэтому не стоит ожидать, что боевые действия быстро прекратятся. Трамп пойдет в данном случае до конца, заключил политолог.