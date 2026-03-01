«Отмщение — долг всех мусульман». В Иране объявили джихад против США и Израиля

В Иране прозвучал призыв к джихаду после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Видный религиозный деятель аятолла Макарем Ширази обвинил в произошедшем США и Израиль и заявил о религиозном долге мусульман отомстить за смерть высшего руководителя страны. Что такое джихад и чего ждать президенту Трампу — в материале «Газеты.Ru».

Видный иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази, выступил с заявлением о начале священной войны против США и Израиля, сообщило агентство Tasnim.

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — процитировало агентство Ширази.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетных и беспилотных ударах по военным объектам Израиля и США, в том числе по 27 американским базам на Ближнем Востоке . По данным Tasnim, среди целей оказались авиабаза ВВС Израиля Тель-Ноф, штаб-квартира Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и крупный оборонный комплекс в Тель-Авиве.

В КСИР заявили, что иранские вооруженные силы не допустят, чтобы «на окуппированных территориях и американских базах» стихли сирены тревоги, назвав происходящее «шагом мести» . В Тегеране подчеркнули, что серия «карающих» ударов продолжится в ответ на атаки США и Израиля и убийство Али Хаменеи.

Что такое джихад?

Арабское слово «джихад» часто переводят как «священная война», но точнее говорить о «священной борьбе». В религиозном смысле, если опираться на Коран, это прежде всего усилие ради веры: борьба за идеи общины, стремление к искуплению грехов, укрепление внутренней религиозности и «исправление» самого себя. В таком понимании «джихад» считается религиозным долгом мусульманина.

Ислам допускает применение военной силы, когда речь идет о защите веры, однако вводит ограничения: запрещает воевать с невиновными — женщинами, детьми, физически неполноценными. Кроме того, предписывается принимать любое предложение мира со стороны противника . Война при этом рассматривается лишь как одна из составляющих «джихада», тогда как сам смысл понятия шире и глубже.

Объявить «джихад» могут только избранные представители власти и уполномоченные религиозные старейшины. Считается, что это должен сделать «праведный мусульманин».

С точки зрения мусульманского права, за последние 50 лет называли лишь двух амиров — тех, кто мог объявлять джихад: Хомейни в Иране и главу Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Омара. При этом амирами их признавали далеко не все мусульмане.

«Маховик уже раскручен»

После того как аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля в ответ на гибель верховного лидера Али Хаменеи, эксперты заговорили о возможной эскалации конфликта. Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Абзацем» заявила, что происходящее выходит из-под контроля.

«Маховик уже раскручен до такой степени и с такой скоростью, что это уже не в руках тех людей, которые все это планировали. Мир переворачивается, турбулентность усиливается, и понятно, что убийство того же Али Хаменеи — это черная метка всем руководителям, которые ведут себя непослушно. Так что некоторым политикам следует задуматься», — объяснила специалист.

По словам Геворгян, Ширази объявил личный джихад, однако поднятый красный флаг мести над мечетью Джамкаран в Куме свидетельствует о солидарности иранского общества с позицией богослова.

Востоковед Кирилл Семенов в беседе со «Свободной Прессой» заявил, что в исламской традиции любая война трактуется как джихад, поэтому заявление Ширази вряд ли приведет к кардинальному пересмотру текущей линии Тегерана.

«Я считаю, что как Иран действовал, так он и будет действовать, в том числе в плане ударов по базам США и Израиля. А гибель Хаменеи сплотит иранский народ и, наверное, даже может способствовать консолидации всех шиитов, которые, в общем, разделяют идеологию Вилаят аль-факих по всему миру. И, конечно, они тоже могут оказать какое-то влияние на ход событий», — пояснил Семенов.

Как отметил Telegram-канал Colonelcassad, вынесенная фетва запрещает мусульманам оказывать какую-либо поддержку США и Израилю и предписывает им тем или иным способом выступать против «врагов Аллаха». Погибшие в этой борьбе будут считаться мучениками на пути к Аллаху.

Автор публикации напомнил, что летом 2025 года Ширази уже объявлял джихад против США и Израиля во время 12-дневной войны .

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления Корпуса стражей исламской революции о намерении отомстить за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп предупредил, что КСИР следует воздержаться от ответных действий. По его словам, если Иран нанесет удар, который, как утверждают в Тегеране, будет «сильнее, чем когда-либо прежде», Соединенные Штаты ответят беспрецедентной по масштабу силой.