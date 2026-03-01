«Сочи» одержал победу в матче КХЛ

«Сочи» победил «Торпедо» в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА

«Сочи» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прервав пятиматчевую серию поражений.

Встреча стартовала в 14:00 мск, но была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Матч возобновился в 17:45 и завершился со счетом 5:1.

У «Сочи» отличились Уильям Биттен, открывший счет на 17-й минуте первого периода, Тимур Хафизов, оформивший дубль на 49-й и 58-й минутах, Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). Единственную шайбу у гостей забросил Шэйн Принс на 45-й минуте.

В этом матче нападающий сочинцев Павел Дедунов провел свой 700-й матч в КХЛ.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

«Сочи» после этой победы с 42 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Торпедо» с 76 очками располагается на четвертой строчке.

Ранее матч «Сочи» и «Спартака» перенесли на другую дату из-за угрозы БПЛА.