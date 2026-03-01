Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Сочи» одержал победу в матче КХЛ

«Сочи» победил «Торпедо» в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА
Владимир Федоренко/РИА Новости

«Сочи» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прервав пятиматчевую серию поражений.

Встреча стартовала в 14:00 мск, но была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Матч возобновился в 17:45 и завершился со счетом 5:1.

У «Сочи» отличились Уильям Биттен, открывший счет на 17-й минуте первого периода, Тимур Хафизов, оформивший дубль на 49-й и 58-й минутах, Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). Единственную шайбу у гостей забросил Шэйн Принс на 45-й минуте.

В этом матче нападающий сочинцев Павел Дедунов провел свой 700-й матч в КХЛ.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

«Сочи» после этой победы с 42 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Торпедо» с 76 очками располагается на четвертой строчке.

Ранее матч «Сочи» и «Спартака» перенесли на другую дату из-за угрозы БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!