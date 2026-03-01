МИД РФ дал рекомендации россиянам, оказавшимся в Израиле и Иране

Россиянам, оказавшимся на Ближнем Востоке во время обострения ситуации вокруг Ирана, не следует ездить в Исламскую Республику и Израиль, пока положение дел не стабилизируется. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ.

В ведомстве посоветовали гражданам на территории этих стран по возможности выехать в безопасные районы или соседние страны. Кроме того, нужно избегать массового скопления людей, выполнять указания местных властей и не приближаться к военным и другим гособъектам.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. туристов из РФ.

Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом, воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае работает система противовоздушной обороны, накануне в городе прозвучали десятки взрывов, а обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

