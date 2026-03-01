Российский стрелок завоевал золото чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Российский стрелок Аристархов победил на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

Российский стрелок Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

Он победил в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, набрав 242,2 балла.

Второе место в финале занял немец Робин Вальтер с активом в 241,4 балла, третьим стал швейцарец Джейсон Солари, набрав 219,3.

Аристархов является бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров, а также имеет две золотые медали европейских первенств в командных соревнованиях (2019 и 2021). На Олимпийских играх 2020 года в Токио Аристархов представлял команду Олимпийского комитета России и занял 15-е место в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в паре с Маргаритой Черноусовой .

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

