«Меня ничего не беспокоит»: Трамп высказался о ценах на нефть на фоне конфликта с Ираном

Трамп заявил, что его не беспокоят цены на нефть
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News высказался о ценах на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Американский лидер заявил, что его ничего не беспокоит.

«Я просто делаю то, что правильно. В конце концов, это работает», — сказал политик.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана. Через пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% СПГ, его блокировка грозит резким скачком цен на энергоносители.

Глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост нефти до $100 за баррель. Эксперты предупреждают о волатильности на рынках газа и нефти, а также возможном укреплении рубля на фоне дорожающих российских активов. В районе иранского порта Бендер-Аббас уже образовалась пробка из судов.

1 марта в Иране уточнили, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем.

Ранее были названы последствия перекрытия Ормузского пролива для России.

 
