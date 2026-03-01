Размер шрифта
ВСУ атаковали ракетами Белгород

Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, все цели сбиты
Anatolii Stepanov/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским округом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Системой ПВО сбиты воздушные цели», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. Уточняется информация о последствиях обстрела.

28 февраля Гладков сообщил, что в селе Рождественка в Грайворонском округе зафиксировали прилет боеприпаса на территорию частного жилого дома. В результате два человека — мужчина и женщина — пострадали. Их доставили в центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела. По словам губернатора, после оказания необходимой помощи пострадавших транспортировали в городскую больницу №2 в Белгороде.

27 февраля почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил Гладков. Школы и детские сады перевели на резервные источники питания, власти провели экстренное заседание оперштаба. О масштабах отключений, последствиях атак БПЛА и ракетных ударов по районам области — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гладков застрял в лифте во время отключения света в Белгороде.

 
