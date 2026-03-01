Медведев назвал убийство Хаменеи «варварской силовой акцией»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев охарактеризовал покушение на Хаменеи, как «варварскую силовую акцию», не имеющую оправданий. Он подчеркнул, что это «подлое убийство» является «циничным злодеянием», грубо нарушающим основополагающие принципы международного права.

«Уверены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана», – заявил зампред Совбеза.

Он также осудил «неизбирательные атаки» США и Израиля, которые привели к гибели невинных людей, включая значительное количество детей.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил падение режима в Иране в течение нескольких недель после гибели Хаменеи.