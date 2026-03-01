Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Медведев назвал убийство Хаменеи «варварской силовой акцией»

Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев охарактеризовал покушение на Хаменеи, как «варварскую силовую акцию», не имеющую оправданий. Он подчеркнул, что это «подлое убийство» является «циничным злодеянием», грубо нарушающим основополагающие принципы международного права.

«Уверены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана», – заявил зампред Совбеза.

Он также осудил «неизбирательные атаки» США и Израиля, которые привели к гибели невинных людей, включая значительное количество детей.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил падение режима в Иране в течение нескольких недель после гибели Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!