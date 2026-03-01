Размер шрифта
Иранские беспилотники атаковали французскую военную базу в ОАЭ

Минобороны ОАЭ: беспилотники Ирана атаковали военную базу Франции в Абу-Даби

Военно-морская база Франции в Абу-Даби подверглась атаке иранских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети Х.

По его данным, два иранских БПЛА ударили по складу на французской базе «Ас-Салям» в Абу-Даби, в результате чего произошло возгорание двух контейнеров. Обошлось без пострадавших.

«ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

По данным министерства, силы противовоздушной обороны ОАЭ с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке уничтожили и перехватили 167 ракет и более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранской армии. При этом 35 дронов упали на территории страны, причинив материальный ущерб. В ведомстве ранее рассказали, что в результате ударов Ирана по ОАЭ не выжили три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, были ранены 58 человек.

1 марта иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран осведомлен о недовольстве стран Персидского залива от ударов со стороны Ирана, но они должны понимать, что разразившаяся война навязана Исламской Республике. По словам Аракчи, Иран действует в рамках самообороны и нацелен на американские базы в регионе.

Ранее Иран ударил ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн».

 
