Иранская ракета чуть не попала по немецкому круизному лайнеру в порту ОАЭ

Bild: ракета упала в порту Абу-Даби рядом с немецким лайнером Mein Schiff 4
A.Casinos/Shutterstock/FOTODOM

Ракета упала в порту Абу-Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, который принадлежит немецкому туристическому концерну TUI. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, на борту судна, которое «застряло» в порту Заид из-за конфликта на Ближнем Востоке, находятся около 3,5 тыс. человек.

1 марта два танкера получили повреждения у берегов Омана из-за ракетных ударов Ирана. Одно из них — судно Маршалловых островов MKD Vyom. Второе — танкер Skylight под флагом государства Палау.

Известно, что последнее судно загорелось и стало тонуть, ранения получили четыре члена экипажа. Команда корабля, состоящая из граждан Индии и Ирана, была экстренно эвакуирована.

По данным Минобороны ОАЭ, силы противовоздушной обороны эмиратов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке уничтожили и перехватили 167 ракет и более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранской армии. При этом 35 дронов упали на территории страны, причинив материальный ущерб. В ведомстве ранее рассказали, что в результате ударов Ирана по ОАЭ не выжили три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, были ранены 58 человек.

Иран начал наносить удары по американским базам стран Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, после скоординированной атаки США и Израиля на Исламскую Республику 28 февраля.

Ранее Иран ударил ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн».

 
