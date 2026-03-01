У москвича забрали львов и медведей за содержание в «зверских условиях»

Африканских львов, медведей и леопарда изъяли у жителя СНТ «Круиз» в Новой Москве, он содержал их в «зверских условиях». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Зверские» условия содержания организовал для своих питомцев житель Новой Москвы. На момент прокурорской проверки в ржавых, тесных вольерах метались измученные животные - львы, медведи и леопард», — рассказали в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, животные были вынуждены жить на территории частного дома в тесных ржавых вольерах и без ветеринарной помощи. Сотрудники надзорного органа провели проверку и изъяли некоторых хищников, а остальных зверей передали на хранение.

На владельца «зоопарка» завели административное дело по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами РФ. Кроме того, после оценки состояния зверей ему может грозить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

До этого в Москве возбудили уголовное дело против предпринимателей, которые устраивали фотосессии со львами. Выяснилось, что у владельцев львов не было лицензии на содержание животных.

Ранее в одном из московских дворов обнаружили множество мертвых кошек.