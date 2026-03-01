Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У москвича забрали львов и медведей за содержание в «зверских условиях»

Прокуратура изъяла у москвича африканских львов, медведей и леопарда
Прокуратура Москвы

Африканских львов, медведей и леопарда изъяли у жителя СНТ «Круиз» в Новой Москве, он содержал их в «зверских условиях». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Зверские» условия содержания организовал для своих питомцев житель Новой Москвы. На момент прокурорской проверки в ржавых, тесных вольерах метались измученные животные - львы, медведи и леопард», — рассказали в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, животные были вынуждены жить на территории частного дома в тесных ржавых вольерах и без ветеринарной помощи. Сотрудники надзорного органа провели проверку и изъяли некоторых хищников, а остальных зверей передали на хранение.

На владельца «зоопарка» завели административное дело по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу России и (или) охраняемых международными договорами РФ. Кроме того, после оценки состояния зверей ему может грозить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

До этого в Москве возбудили уголовное дело против предпринимателей, которые устраивали фотосессии со львами. Выяснилось, что у владельцев львов не было лицензии на содержание животных.

Ранее в одном из московских дворов обнаружили множество мертвых кошек.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!