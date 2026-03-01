В «Крыльях» назвали виноватого в разгроме от «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команда подошла к матчу вне оптимальной готовности.

«Сложилось впечатление, что команда не готова. Я, как тренер, за это несу ответственность, до завтрашнего дня надо пересмотреть и понять, что произошло. Последняя товарищеская игра с «Балтикой» показала, что мы подходим в нормальном состоянии, но вышло так, как вышло. Кредит доверия от руководства? Мой кредит доверия — это наша игра, наш результат, меня уже раз 20 назначали, столько же раз снимали, так что здесь все зависит от нас», — заявил Адиев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

Ранее в «Крыльях» объяснили, почему разгромно проиграли «Динамо».