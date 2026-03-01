В МИД дали совет россиянам насчет военных объектов Ирана

Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам в зоне конфликта вокруг Ирана не приближаться к военным объектам, не производить их съемку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МИД посоветовали гражданам избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных властей, а также выполнять указания местных властей, при необходимости отправляться в укрытия или убежища.

До этого посольство России в Ереване сообщило, что граждане РФ могут вернуться из Ирана через Армению на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

