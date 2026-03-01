Опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером

В сети появилось видео тонущего нефтяного танкера Skylight в водах Омана. Кадры, на которых судно под флагом Палау уходит под воду, были опубликованы порталом In Context на платформе X.

В публикации утверждается, что инцидент является результатом атаки со стороны Ирана.

«Иран атаковал нефтяной танкер в Ормузском проливе. Судно пыталось нарушить блокаду», — написали журналисты.

1 марта танкер Skylight подвергся нападению вблизи порта Хасаб – примерно в пяти морских милях к северу от него. Экипаж судна, состоящий из 20 человек (15 граждан Индии и 5 граждан Ирана), был эвакуирован. Сообщается о четырех пострадавших среди моряков.

До этого секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил об открытии Ормузского пролива для танкеров «до особого распоряжения». Он также предупредил, что американские корабли отныне рассматриваются как «законные цели» для иранских атак.

Ранее постпред США при ООН назвал «неспровоцированным» ответ Ирана на удары.