В РФС заявили, что ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна ограничить участие спортсменов США и Израиля в международных соревнованиях. Его слова приводит «РИА Новости».

«Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна запретить сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. Такая практика есть. Она была использована против наших команд. А здесь мы видим более вопиющее нарушение устава ООН и всех правил и норм, которые есть в международном сообществе», — сказал Колосков.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил перенести ЧМ-2026 в Златоуст на фоне политической ситуации.