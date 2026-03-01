Размер шрифта
В Исламабаде во время протестов погибли три человека

Xinhua: не менее трех человек погибли во время протестов в Исламабаде
Thaier Al-Sudani/Reuters

В ходе протестов, охвативших столицу Пакистана, погибли как минимум три человека, более 50 получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные из полицейских источников.

1 марта сообщалось о стрельбе в районе посольства США в Исламабаде. Протестующие стремятся прорваться к зданию американской дипмиссии. Беспорядки стали следствием новостей об ударе, нанесенном США и Израилем по иранской территории, и известий о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В Карачи митингующие пытались штурмовать консульство США, а в Скарду демонстранты подожгли ряд правительственных и международных объектов, включая офис ООН и армейскую государственную школу.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Духовном собрании мусульман России осудили атаку США и Израиля на Иран.

 
