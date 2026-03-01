Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Минтранс России назвал число российских судов в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Минтранс РФ: 32 российских судна находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России и Росморречфлот начали отслеживать ситуацию с российскими судами на Ближнем Востоке. Об этом сообщило министерство транспорта.

«Обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта — в настоящее время их 32», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, по спутниковым каналам связи экипажам передана оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившейся обстановке. Суда находятся на постоянной связи, их местоположение контролируется ежечасно в автоматическом режиме, отметили в Минтрансе.

Инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива не зафиксировано, подчеркнули в министерстве.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». При этом американские корабли станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее два иностранных танкера получили повреждения из-за ракетного удара у берегов Омана.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!