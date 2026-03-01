Минтранс России назвал число российских судов в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Минтранс России и Росморречфлот начали отслеживать ситуацию с российскими судами на Ближнем Востоке. Об этом сообщило министерство транспорта.

«Обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта — в настоящее время их 32», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, по спутниковым каналам связи экипажам передана оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившейся обстановке. Суда находятся на постоянной связи, их местоположение контролируется ежечасно в автоматическом режиме, отметили в Минтрансе.

Инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива не зафиксировано, подчеркнули в министерстве.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». При этом американские корабли станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее два иностранных танкера получили повреждения из-за ракетного удара у берегов Омана.