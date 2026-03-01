Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Одним махом»: Трамп заявил об успешной операции по ликвидации иранских лидеров

Трамп заявил об успешной операции по ликвидации военного руководства Ирана
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что операция по ликвидации иранского военного руководства «одним махом» прошла успешно.

«Никто не может поверить в наш успех, ведь 48 лидеров исчезли одним махом», — сказал глава Белого дома.

По его словам, операция США в Иране идет «очень хорошо, с опережением графика». Трамп также подчеркнул, что США ведут эту «работу не только для себя, но и для всего мира».

До этого Армия обороны Израиля заявила об «уничтожении оборонного руководства» Ирана, а именно 40 иранских высокопоставленных военных.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего командующего Мохаммада Пакпура. Иранские СМИ также писали о гибели министра обороны Азиза Насирзаде, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, главы разведки Ирана Голяма Резы Резаяна.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто станет новым главнокомандующим КСИР.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!