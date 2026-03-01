«Одним махом»: Трамп заявил об успешной операции по ликвидации иранских лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что операция по ликвидации иранского военного руководства «одним махом» прошла успешно.

«Никто не может поверить в наш успех, ведь 48 лидеров исчезли одним махом», — сказал глава Белого дома.

По его словам, операция США в Иране идет «очень хорошо, с опережением графика». Трамп также подчеркнул, что США ведут эту «работу не только для себя, но и для всего мира».

До этого Армия обороны Израиля заявила об «уничтожении оборонного руководства» Ирана, а именно 40 иранских высокопоставленных военных.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего командующего Мохаммада Пакпура. Иранские СМИ также писали о гибели министра обороны Азиза Насирзаде, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, главы разведки Ирана Голяма Резы Резаяна.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

