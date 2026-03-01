В МИД России назвали последствия остановки судоходства в Ормузском проливе

Остановка судоходства в Ормузском проливе может вызвать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа. Об этом заявило министерство иностранных дел России.

«По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — отмечается в заявлении.

МИД РФ призвал к деэскалации, прекращению боевых действий и возврату к дипломатическому пути решения проблем с учетом законных интересов всех стран Персидского залива.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Тегеран не намерен в настоящее время закрывать Ормузский пролив для судоходства. По его словам, иранские власти «на данном этапе» не планируют предпринимать «никаких действий, которые могли бы нарушить судоходство» в проливе.

До этого секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем — странами, ударившими по Ирану.

