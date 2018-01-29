«Это может только МИД Украины и люди, ничего не смыслящие в политике»

Говорить о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН могут только некомпетентные лица, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал Пушков в твиттере. Так сенатор прокомментировал недавние заявления главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости лишить РФ права ветировать инициативы Совбеза ООН.

Такая идея, в частности, содержится в статье Климкина для издания «Европейская правда». Текст главы украинского МИДа приурочен к завершению двухлетнего срока участия Украины в работе СБ в статусе непостоянного члена. В своей статье Климкин жалуется, что «анахроничная» структура Совета Безопасности мешает его работе.

«Абсолютно недопустима ситуация, когда постоянный член Совета Безопасности применяет право вето, чтобы сделать неподсудной собственную агрессию против других суверенных стран», — написал Климкин,

напомнив о двух резолюциях, заветированных Москвой: о ситуации в Крыму в марте 2014 года и о создании трибунала по расследованию крушения малайзийского пассажирского лайнера МН17 в июле 2015 года.

Комментируя статью и заявления Климкина, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер усомнился в том, что Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс.

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — сказал Волкер в интервью телеканалу «112 Украина». Он подчеркнул, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку для благополучного разрешения конфликта в Донбассе «очень важно коммуницировать с Россией напрямую».

«Поэтому диалог очень важен», — заключил Волкер.

В Киеве регулярно говорят о необходимости лишить Россию права вето. С такими призывами неоднократно выступал тот же глава МИД Украины Павел Климкин. Он рассматривает постоянное членство России в Совбезе как «фундаментальную проблему».

В частности, в октябре Климкин заявил, что нужно пройти «сложный путь», чтобы лишить Россию права вето в Совбезе ООН — так украинский дипломат ответил на вопрос журналистов о том, можно ли отнять право вето у российской стороны в Совбезе.

«Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. И во-вторых — это возможное решение Международного суда. Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть это, конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает, и этого очень боится», — заявил Климкин на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».

В Совет безопасности ООН входят 15 государств: 5 постоянных членов (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания); и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок в соответствии с квотами. В 2018 году это Боливия, Казахстан, Кот д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Украина являлась непостоянным членом в 2016-2017 годах.

Постоянные члены СБ ООН обладают исключительным правом ветировать любые инициативы Совбеза — многие страны считают эту ситуацию неправильной и призывают к ограничению этого права для постоянных членов.

В сентябре 2017 года выяснилось, что более ста стран поддержали идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН. В 2013 году Франция предложила ограничить использование права вето в Совбезе ООН. В частности, пятерке постоянных членов предлагалось не использовать его для блокировки резолюций, касающихся преступлений против человечности и геноцида.

«Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности», — сообщила министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик.