Тайные контакты: как общаются Кремль и Банковая

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин периодически имеет непубличные контакты с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом обмолвился в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отвечая на вопрос о взаимодействии двух политиков. «Имеют место международные встречи, о которых Кремль не сообщает», — цитирует Пескова РИА «Новости».

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Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, которые не носят публичного характера. «Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору.

Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — сказал Песков.

Однако в администрации президента Украины опровергли якобы произнесенные пресс-секретарем президента РФ о встречах Порошенко и Путина. «Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», — заявили в администрации Порошенко.

Сам Песков также заявил, что интерпретация его слов рядом СМИ не является верной. «Никто ни о каких встречах и не говорил», — пояснил Песков в беседе с ТАСС. «В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь добавил, что в эфире «России 1» он говорил о международных контактах в целом, а не об отдельных встречах с кем-либо их международных лидеров.

Последний раз Владимир Путин и Петр Порошенко виделись более года назад. Их встреча состоялась 19 октября 2016 года в Берлине в рамках переговоров «нормандской четверки». Это была последняя на данный момент встреча в «нормадском формате» из имевших место четырех.

Намного чаще лидеры «нормандской четверки» общаются по телефону. Всего состоялось девять таких разговоров, последний из которых был 24 июля 2017 года.

Помимо разговоров в рамках в «нормандского формата», лидеры России и Украины общаются по телефону и в формате тет-а-тет. Так, 2 марта издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Киеве и Москве, сообщили, что за первые два месяца 2017 года Порошенко и Путин провели четыре телефонных разговора.

Однако пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что Порошенко общался с Путиным по телефону за этот период лишь дважды. В Кремле в свою очередь заявили, что разговоров было «несколько».

В конце апреля издание снова сообщило об еще одном телефонном разговоре лидеров двух государств. Как указывалось в заметке, беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны. Уточняется, что разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон».

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей»,

— поясняло издание. Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов». «Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко, стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в «непатриотичном поведении» и общении с «лидером страны-агрессора», — отмечалось в сообщении «Коммерсанта».

Позже в администрации президента Украины опровергли информацию «Коммерсанта» о телефонном разговоре главы украинского государства Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. «Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в «нормандском формате», о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — заявляла администрация Порошенко.

Последний раз о «тайных переговорах» между президентами России и Украины заявлял бывший президент Грузии, а ныне украинский оппозиционер Михаил Саакашвили. 3 января он, ссылаясь на некие источники в администрации Порошенко заявил, что разговор имел место 29 декабря. По словам политика, Порошенко и Путин обсуждали обмен военнопленными, а также его уголовное дело.