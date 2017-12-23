Дипломаты обсудили пути сотрудничества Москвы и Лондона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности визита в Москву главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона и его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым.

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«От нас голодными еще никто не уезжал. Накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию», — так она прокомментировала информацию в западных СМИ о том, что Джонсону были даны рекомендации не есть и не пить в Москве.

Она также объяснила происхождение и цель негативного фона анонсирования британскими СМИ поездки Джонсона в Россию.

«Британцы весьма прагматичные люди, и они прекрасно понимают, что сформировали, в том числе руками госаппарата определенную внутреннюю повестку. Это делалось и по линии СМИ. И, соответственно, воинственные заявления, которые были сделаны перед визитом Джонсона, они ориентированы на внутреннюю аудиторию, это отработка внутренней повестки», — сказала Захарова.

При этом по ее словам, в разговоре Лаврова и Джонсона затрагивались важные темы.

«Есть экспортный вариант британской внешней политики, повестки, и экспортный вариант Бориса Джонсона, который может обсуждать серьезные вещи, хотя делать это так, как он делает. Но при этом сегодня по ходу всех переговоров все-таки доминировало серьезное обсуждение очень серьезных проблем», — пояснила представитель МИД России.

Она добавила, что ходе беседы сторонами был рассмотрен большой комплекс и двусторонних, и международных отношений, в которых играют роль и Великобритания, и Россия. Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными.

«Что касается бесконечной темы вмешательства России в выборы различными путями, якобы хакерами, якобы через средства массовой информации, то посмотрите, насколько эта тема себя в принципе исчерпала», — указала Захарова.

Она детализировала, что Запада признает отсутствие доказательств «вмешательства» России в выборы, сообщает РИА «Новости».

«Раньше говорили о безоговорочном вмешательстве, потом начали говорить — о чем сегодня также неоднократно говорил Борис Джонсон на пресс конференции — о том, что это было не столько вмешательство, сколько это не было успешным вмешательством.

Вторая версия истории. Потом все перешли к обсуждению отсутствия доказательств. Поэтому тема уже, конечно, сходит на нет. Доказательств тоже нет никаких, это очевидно, уже никто не пытается на этом настоять… о чем сегодня сказал и глава британского Foreign Оffice», — резюмировала Захарова.

Переговоры Лаврова и Джонсона состоялись в пятницу 22 декабря. В начале беседы российский дипломат заявил, что отношения Лондона и Москвы находятся на очень низкой отметке. По его словам, это произошло не по инициативе России.

«Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично. Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофоны, а глаза в глаза», — сказал Лавров.

Джонсон, однако, заметил, что Москва и Лондон могут найти возможности для сотрудничества.

«Есть сложные вопросы, помимо этого есть вопросы, по которым обе стороны стремятся к сотрудничеству.

Это, например, Иран и необходимость сохранения заключенной с ним ядерной сделки, или необходимость не допустить создания Северной Кореей ядерного оружия и, конечно, обеспечение прогресса в вопросе будущего сирийского народа», — сказал глава МИД Великобритании.

Джонсон также заверил российского коллегу, что в двусторонних отношениях Москвы и Лондона есть признаки экономического прогресса.

«Несмотря на сложности, которые существуют между нами, как вы совершенно верно отметили, между нами есть и признаки экономического прогресса, например, увеличивается экспорт определенных продуктов из Великобритании сюда», — сказал британский дипломат.

Этот факт подтвердил и сам Лавров после переговоров.

«Говорили мы и о торгово-экономическом сотрудничестве. С удовлетворением отметили, что в нынешнем году возобновился рост взаимной торговли. Товарооборот России и Великобритании вырос более, чем на четверть», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.