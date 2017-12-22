США пообещали Украине дальнейшую поддержку

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонной беседе 22 декабря скоординировали свои позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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По данным пресс-службы украинского лидера, Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение санкций против России и последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины. Тиллерсон же заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину.

Указывается, что стороны также обсудили реформы на Украине. Украинский лидер проинформировал главу американского внешнеполитического ведомства о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда, сообщает РИА «Новости».

Днем ранее заместитель министра обороны США Патрик Шенахан заявил, что Пентагон ожидает решения Госдепартамента США о продаже летального оружия Украине и готов его поддержать.

«Вы, вероятно, понимаете, что такие решения должны исходить от госдепартамента. Как только они формализуют свое решение, мы проведем (его) от имени Государственного департамента. Так что мы поддерживаем (решение) и ожидаем указаний от Госдепартамента», — сказал он.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США поставками летального оружия Украине подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе.

«Позиция нынешних киевских властей нам хорошо известна и сегодня понятна не только нам, но, мне кажется, уже подавляющему большинству экспертов. Вооружая их, киевские власти, США фактически подталкивают к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, где ситуация и без того находится на грани из-за постоянных обстрелов, именно со стороны, подконтрольной Киеву», — сказала Захарова.

Он подчеркнула, что Вашингтон фактически «становится соучастником убийства людей, которые восстали против устроенного националистами государственного переворота на Украине».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину известна.

«Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что официальных заявлений со стороны Вашингтона не было.

«Но я хочу обратить внимание на то, что были опровержения официальные из Вашингтона, эти сообщения американской прессы не соответствуют действительности. Пока официальных решений на этот счет не принималось», — добавил представитель главы государства.

Госдеп США подтвердил в среду, 20 декабря, выдачу коммерческой лицензии на поставку Киеву ограниченной партии летального оружия, произведенного американскими предприятиями. В сообщении ведомства отмечалось, что лицензия касается коммерческого экспорта на Украину «стрелкового оружия и легкого вооружения».

Также в сообщении подчеркивалось, что американское правительство никогда не ограничивало подобные коммерческие продажи.

В Вашингтоне регулярно рассматриваются заявки на предоставление лицензий на экспорт вооружений «на индивидуальных основаниях». «И этот случай ничем не отличается [от остальных]», — заявили в Госдепе.

Там также подчеркнули, что речь идет именно о торговой сделке, а не о безвозмездной передаче оружия.

«Правительство Соединенных Штатов Америки напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительные вооружения Украине. Но мы также не исключаем, что начнем это делать (безвозмездно поставлять оружие Киеву. — «Газета.Ru»)», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что в Донбассе не удивлены решением Госдепа. По его словам, такая стратегия вряд ли изменит баланс сил на линии разграничения, поскольку ранее ополченцы неоднократно фиксировали использование украинскими военными в регионе образцов оружия НАТО.

«Значимым является то, что Госдеп официально заявил о планах по поставкам летальных вооружений. Это вызывает некую тревогу. Ранее они уже говорили о планах по поставкам комплексов «Джавелин», но до этого, видимо, пока не дойдет, а то, что мы видим, это пробный шар», — указал Дейнего.

При этом он добавил, что украинские военные вряд ли решатся в ближайшее время на открытое наступление.