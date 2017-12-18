Спецслужбы объединяют

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось комментировать информацию о помощи российским спецслужбам в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЦРУ Николь де Хэй.

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«Просим обратиться к заявлению Белого дома», — сказала де Хэй, отвечая на просьбу сообщить подробности передачи информации России.

Накануне президент России Владимир Путин созвонился с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы поблагодарить его за помощь ЦРУ в раскрытии готовившегося теракта в Петербурге.

Телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе Кремля, заявили в пресс-службе российского президента. Владимир Путин попросил Трампа передать директору ЦРУ Майку Помпео и оперативным сотрудникам американской внешней разведки, получившим эту информацию, слова благодарности. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп поздравил сотрудников ЦРУ и директора ведомства Майка Помпео с хорошей работой.

В ходе телефонного разговора российский лидер также заверил президента США, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан», передадут ее американским коллегам по партнерским каналам «безусловно и незамедлительно».

Трамп в свою очередь отметил, что данный случай служит очередной иллюстрацией того, сколь эффективным может быть сотрудничество США и России. «Президент Трамп подчеркнул важность сотрудничества в области разведки, чтобы победить террористов, где бы они ни находились. Оба лидера согласились с тем, что это служит примером позитивных событий, которые могут произойти, когда наши страны работают вместе», — говорится также в сообщении Белого дома.

В Совете Федерации считают, что подобные контакты между спецслужбами могут помочь улучшению отношений между Россией и США.

Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что информация от ЦРУ, которая помогла предотвратить теракт в Питере, дает надежду на возобновление полноценного обмена информацией между российскими и американскими спецслужбами.

«Это очень обнадеживающий сигнал, это дает основания надеяться на возобновление обмена информацией между спецслужбами России и США, что необходимо для эффективной борьбы с терроризмом», — сказал Джабаров.

Российские спецслужбы в середине декабря пресекли деятельность глубоко законспирированной ячейки ИГ в Санкт-Петербурге, члены которой планировали осуществить взрыв 16 декабря.

Силовики изъяли у экстремистов большое количество взрывчатых веществ, а также компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, было изъято автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература. ФСБ также успешно ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

В ходе расследования стало известно, что ячейкой террористов руководили из-за рубежа главари террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ). По плану террористов, 16 декабря смертник должен был подорвать себя «в одном из культовых учреждений» северной столицы. Кроме того, в этот день террористы хотели взорвать бомбы в местах массового скопления людей.

На опубликованной ФСБ видеозаписи видно, что один из задержанных признался в подготовке терактов. «Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — рассказал он сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого, задержанные члены ИГ планировали убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового скопления людей.

По данным правоохранительных органов, террористы планировали нанести удар по Казанскому собору.