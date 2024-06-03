В Москве мальчик попал в больницу, пытаясь переехать дорогу с другом на одном самокате

В Москве школьники нарушили правила дорожного движения и были сбиты машиной. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. На кадрах с места произошедшего заметно, как девятилетний мальчик и его десятилетний друг встали на самокат вместе и попытались переехать дорогу в неположенном месте.

В результате средство передвижения столкнулось с машиной. Старший школьник пострадал, информация о характере травм не уточняется.

Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего взяла под контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье молодой человек на электросамокате сбил коляску с младенцем. После этого у коляски отлетело колесо, ребенок ударился о ручку. Девочка могла упасть на асфальт, но ее своевременно подхватила бабушка.

Ранее подросток на электросамокате сломал челюсть, врезавшись в отбойник моста.