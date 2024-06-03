Контроль сахара в крови при диабете не защищает от болезней сердца, выяснили ученые

Ученые из Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива установили, что мониторинг уровней сахара и холестерина в крови, а также артериального давления не защищает людей с сахарным диабетом от болезней сердца и сосудов. Результаты исследования представлены на сайте ежегодного собрания специалистов в области эндокринологии в Бостоне — ENDO 2024.

Болезни сердца являются основной причиной летальных исходов у людей с сахарным диабетом первого типа, в особенности у лиц с почечными осложнениями. В настоящее время благодаря повышению качества медицинского обслуживания не у всех пациентов с диабетом развивается нефропатия. Однако риск появления сердечно-сосудистых патологий все равно остается высоким.

Такой вывод ученые сделали на основе наблюдения за группой диабетиков, известной как «медалисты». В нее входят люди с сахарным диабетом, которые смогли добиться высокой продолжительности и качества жизни благодаря постоянному контролю артериального давления и корректировке уровней сахара и холестерина в крови.

Из общей группы исследования, насчитывающей более тысячи человек, 153 прошли компьютерную томографию для выявления отложений кальция в кровеносных сосудах сердца, а 111 — магнитно-резонансную томографию для оценки общей структуры сердца и его насосной способности. Результаты показали, что у диабетиков действительно чаще встречается кальциноз коронарных артерий, ведущий к сердечным заболеваниям. Также было установлено, что повышенный уровень сахара в крови у «медалистов» тесно связан с такими патологиями.

Исследователи отметили, что в целом около 40% «медалистов» сообщают о наличии заболеваний сердца и сосудов. Они надеются, что результаты их работы поспособствуют разработке новых лекарств, специально предназначенных для лечения сердечных заболеваний при диабете первого типа.

Ранее диабет связали с повышенным риском развития рака мозга.