Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ, передает РИА Новости.

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, то офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт.

«На вопрос почему, они ответили, что по приказу Госдепартамента. Никакой дополнительной информации предоставлено не было», — сказал Риттер.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских. Пентагону придется потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы заменить устаревшие МБР Minuteman III, считает он. Риттер добавил, что Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО вместе взятые.

Ранее экс-разведчик США рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.