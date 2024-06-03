Экс-игрок ЦСКА назвал логичным увольнение Федотова из команды

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что увольнение Владимира Федотова из команды является логичным, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Логика в этом есть. Обладая таким хорошим составом, надо давать результат. А «армейцы» заняли шестое место. Куда это годится? В команде происходит регресс», — сказал Пономарев.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее были названы три российских тренера, которые могли бы работать в Европе.