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В Белом доме рассказали о понимании Украиной указания по ограничениям на удары по РФ

Кирби: Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по РФ

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Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США получили от Украины заверения в том, что Киев «понимает» указания по территориальным ограничениям на удары по Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ему неизвестно о возможных дипломатических контактах с российский стороной по поводу решения Вашингтона об одобрении нанесение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием в ограниченном радиусе вблизи Харькова.

До этого Кирби заявил, что американские власти вносят корректировки по использованию оружия Пентагона для ударов по РФ.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Белый дом решение о возможном расширении района нанесения ударов по РФ американским оружием, он подчеркнул, что не будет опережать «принятие решений».

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина намерена просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России. Дипломат признал, что сейчас у Киева нет карт-бланша на удары по России западным оружием.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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