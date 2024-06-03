Соратница Пригожина рассказала о работе накануне мятежа ЧВК «Вагнер»

В первый день военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сотрудники его информационного пула работали, «как в последний раз». Об этом News.ru рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман.

По словам Кацман, вечером накануне мятежа она получила от коллег сообщение «Разминаем пальчики».

«Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом, как в последний раз», — рассказала медиаменеджер.

По ее словам, на тот момент они и в самом деле не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину.