Лидеры G7 поддержали предложение президента США по Газе

Главы государств и правительств стран «Большой семерки» выразили поддержку сделке по сектору Газа, озвученной президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что сделка приведет к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников, а также к значительному и устойчивому росту гуманитарной помощи для распространения по всей территории анклава.

Соглашение, как отмечается, позволит окончательно прекратить кризис «при обеспечении интересов безопасности Израиля» и гражданского населения Газы.

Главы стран G7 также призвали ХАМАС принять данную сделку.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Заявление было сделано в ходе телефонных переговоров с министром в чрезвычайном израильском военном кабинете Бени Ганцем и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

Президент США Джо Байден 31 мая представил трехэтапный план по урегулированию напряженности вокруг сектора Газа, который был предложен израильской стороной.

Ранее Байден заявил о невозможности повторения атаки ХАМАС на Израиль.