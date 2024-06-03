В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена и Зеленского во Франции

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов не исключает встречу во Франции американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что у него нет ничего в рабочем графике Байдена по возможной встрече президентов США и Украины на полях мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Кирби отметил, что, когда лидеры государств находятся вместе в одном месте, им удается найти возможность встретиться.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась.

23 мая газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.