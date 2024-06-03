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ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС

Армия Израиля сообщила о гибели еще четырех заложников в секторе Газа

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Ahmed Zakot/Reuters

Израильские военные заявили о гибели еще четырех заложников, которых удерживали радикалы из палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Заявление опубликовала армейская пресс-служба.

В списке указаны Надав Попплевел (51 год), Йорам Мецгер (80 лет), Амирам Купер (80 лет) и Хаим Пери (79 лет). Их похитили палестинские радикалы 7 октября 2023 года.

«Решение объявить четверых заложников погибшими основано на разведданных и было подтверждено экспертной комиссией», — отметили в ведомстве.

Военные подчеркнули, что тела погибших удерживают радикалы из ХАМАС в Газе, обстоятельства их смерти расследуются.

До этого Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

На следующий день официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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