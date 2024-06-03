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Промоутер Фьюри не считает Усика лучшим боксером мира

Промоутер Фьюри Дюбеф отказался назвать Усика лучшим боксером мира

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Andrew Couldridge/Reuters

Тодд Дюбеф, американский промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, заявил, что украинец Александр Усик не является лучшим боксером мира, передает talkSport.

«Я считаю, что Наоя Иноуэ — лучший боксер мира. Усик даже не близко. Рейтинги лучших боксеров мира слишком сильно зависят от последнего выступления», — сказал Дюбеф.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Константин Цзю объяснил, почему не считает Усика величайшим супертяжеловесом.

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