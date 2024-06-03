Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский эксперт заявил, что Россия приближается к «мягкому подбрюшью» украинской армии

Меркурис: российская армия приближается к основным центрам снабжения ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в своем наступлении приближаются к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии, что представляет для Киева существенную проблему. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube.

«Они достигают мягкого подбрюшья украинской армии», — образно высказался он.

По мнению Меркуриса, для Вооруженных сил Украины ситуация выглядит «очень плохо», а российское наступление продолжит набирать обороты.

3 июня Александр Меркурис заявил, что ВСУ попали в окружение в Волчанске. По его словам, такое развитие событий может заставить ВСУ в ближайшее время усилить сопротивление, однако оно будет быстро подавлено из-за отсутствия снабжения. Эксперт обратил внимание, что Россия контролирует небо над городом, а также большую часть дорог. По его мнению, на этом участке фронта РФ полностью контролирует ситуацию.

Ранее в Британии заявили о критичных потерях в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами