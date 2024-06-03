Британский эксперт заявил, что Россия приближается к «мягкому подбрюшью» украинской армии

Вооруженные силы России в своем наступлении приближаются к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии, что представляет для Киева существенную проблему. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube.

«Они достигают мягкого подбрюшья украинской армии», — образно высказался он.

По мнению Меркуриса, для Вооруженных сил Украины ситуация выглядит «очень плохо», а российское наступление продолжит набирать обороты.

3 июня Александр Меркурис заявил, что ВСУ попали в окружение в Волчанске. По его словам, такое развитие событий может заставить ВСУ в ближайшее время усилить сопротивление, однако оно будет быстро подавлено из-за отсутствия снабжения. Эксперт обратил внимание, что Россия контролирует небо над городом, а также большую часть дорог. По его мнению, на этом участке фронта РФ полностью контролирует ситуацию.

Ранее в Британии заявили о критичных потерях в рядах ВСУ.