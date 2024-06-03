США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США введут визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять, что будет вводить меры без колебаний в случае принятия законопроекта грузинским парламентом.

Он подчеркнул, что американская сторона пока не определилась со сроками введения ограничений.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над «недоброжелателями», поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в Грузии заявили, что финансирование от США и ЕС ассоциируется с насилием.