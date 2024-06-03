Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа и попал в больницу

В Ухте мальчик с инвалидностью выпал из окна пятого этажа

close
100%
Shutterstock

Ребенок из Республики Коми получил травмы после падения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ухте, на улице Дружбы. Маленький ребенок с инвалидностью выпал из окна пятого этажа.

После произошедшего десятилетнего мальчика госпитализировали. О характере его травм не сообщается. Информация о том, где в момент инцидента были родители, также отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты из СК РФ проводят проверку.

«В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.

Следователи напомнили о том, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра и нужно устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые помогут избежать подобных ситуаций.

Ранее в Уфе шестилетний ребенок выжил после падения с пятого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами