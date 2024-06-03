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Булыкин: Черчесов будет писать историю казахстанского футбола

Экс-игрок Булыкин: тренер Черчесов будет писать историю казахстанского футбола

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Global Look Press

Российский тренер Станислав Черчесов во главе сборной Казахстана будет писать историю казахстанского футбола. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Он многое доказал в футболе, является хорошим специалистом. А сборная — это всегда лицо страны. Поэтому туда простых тренеров не назначают. Там верят, что он может дать результат и привнести что-то новое не только в сборную, но и в чемпионат Казахстана. Потому что тренер сборной смотрит футбол со стороны, дает рекомендации футболистам, кандидатам в сборную, тренерам. Если взглянуть с этой стороны, он будет одним из основных людей, которые будут писать историю казахстанского футбола», — сказал Булыкин.

Ранее пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее тренер Гладилин назвал сборную Казахстана трамплином для Черчесова.

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