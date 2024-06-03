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Таксист заявил, что конфликт с участниками СВО произошел из-за изменения способа оплаты

ИА Регнум: конфликт таксиста и бойцов СВО возник из-за изменения способа оплаты

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Водитель, высадивший участников СВО, поделился подробностями произошедшего. Об этом сообщает ИА «Регнум».

В беседе с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военных, но не был основной причиной произошедшего. Водитель решил завершить поездку после того, как клиенты изменили способ оплаты во время поездки.

«Они изначально заказали такси по оплате картой. Ехать нужно было около 100 километров. Но во время поездки изменили оплату на наличные. Я сказал, что не поеду за наличные. Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет», – поделился таксист.

Он добавил, что пассажиры вели себя некорректно и грубили ему. Сам водитель остановился в специальном кармане, откуда можно было вызвать другую машину. Происходящее якобы не понравилось пьяным клиентам, и они избили его.

«Двое вышли из машины, один открыл мою дверь. Я тоже вышел из машины. Они начали толкать меня. Один ударил в спину», – рассказал таксист.

После того, как прервал поездку, водитель позвонил агрегатору, но там заявили, что ему стоит вернуться и закончить поездку. Мужчина испугался и не последовал рекомендации.

До этого один из участников СВО рассказал изданию о конфликте. По его словам, вместе с другими бойцами после встречи они вызвали машину и во время поездки затронули тему теракта. После этого водитель потребовал отменить поездку и попытался вытащить из автомобиля одного из пассажиров.

По словам владельца таксопарка, он расторгнет договор с работником.

Ранее в Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе.

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