Названы расходы Швейцарии на конференцию по Украине

Расходы Швейцарии на конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов). Об этом сообщило правительство Швейцарии в ответ на запросы депутатов парламента, передает ТАСС.

Отмечается, что 10 млн франков из общей суммы пойдут на обеспечение внутренней безопасности. При этом окончательная сумма расходов на конференцию будет зависеть от числа делегаций и их уровня. Эти параметры «еще окончательно не известны, поэтому точные затраты пока невозможно подсчитать».

В Берне напомнили, что расходы, связанные с поездкой делегаций в Швейцарию и проживанием во время форума, «несут государства-участники».

3 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден не поедет на «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии, Штаты будут представлены вице-президентом Камалой Харрис и помощником главы государства Джейком Салливаном.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

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