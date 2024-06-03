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Британский евроскептик Найджел Фарадж заявил о намерении баллотироваться в парламент

Фарадж передумал и будет баллотироваться в британский парламент

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Dan Kitwood/Getty Images

Известный в Великобритании евроскептик Найджел Фарадж заявил, что на ближайших выборах поборется за место в парламенте Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Telegraph.

Свое решение Фарадж объяснил тем, что «просто не может подвести миллионы этих людей» — несмотря на то, что до того он заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах. По его словам, изменение позиции «не всегда является признаком слабости», иногда это, напротив, показатель силы.

Кроме того, Фарадж, до недавнего времени остававшийся почетным председателем партии Reform UK, заявил, что вновь возглавит ее.

Политик высказал мнение, что итоги парламентских выборов предрешены и победу на них одержат оппозиционные лейбористы — что, впрочем, не приведет к необходимым стране изменениям. По этой причине Фарадж заявил о намерении нарушить «политический статус-кво» и возглавить «политическое восстание».

7 мая Найджел Фарадж опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с призывом провести «подлинный Брекзит» (a proper Brexit). Таким образом политик отреагировал на статью об адвокатах, выступающих против плана британских властей отправлять в Руанду всех незаконно оказавшихся в Великобритании иностранцев.

Ранее Фарадж призвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой».

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