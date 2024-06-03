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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе вечером в понедельник, 3 июня, объявили ракетную опасность. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он в 21:02 призвал жителей спуститься в подвалы до сигнала «Отбой ракетной опасности». Сирены в городе и районе замолчали только через 50 минут.

В понедельник, 3 июня, Гладков пояснил, почему использовать подвалы в качестве укрытий надежнее всего. Он поручил управляющим компаниям обратить внимание на состояние подвалов в жилых домах.

В этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате — сгорел грузовой автомобиль. Также украинский дрон атаковал «КамАЗ», который работал в поле в районе поселка Первомайского Шебекинского округа.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.

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