В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе вечером в понедельник, 3 июня, объявили ракетную опасность. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он в 21:02 призвал жителей спуститься в подвалы до сигнала «Отбой ракетной опасности». Сирены в городе и районе замолчали только через 50 минут.

В понедельник, 3 июня, Гладков пояснил, почему использовать подвалы в качестве укрытий надежнее всего. Он поручил управляющим компаниям обратить внимание на состояние подвалов в жилых домах.

В этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате — сгорел грузовой автомобиль. Также украинский дрон атаковал «КамАЗ», который работал в поле в районе поселка Первомайского Шебекинского округа.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.