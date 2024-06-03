Укрывавшую у себя двух украинских военных жительницу ЛНР обвинили в госизмене

В прокуратуре Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что местную жительницу, которая укрывала в своей квартире двух украинских военных, обвинили в государственной измене. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным следствия, 50-летняя женщина действовала по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. В публикации отмечается, что жительница ЛНР сначала скрывала военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после пыталась помочь им перебраться на территорию Украины.

Издание подчеркивает, что женщина предоставила мужчинам сим-карты местного оператора связи, а также фиктивные медицинские справки, чтобы украинские военные могли проехать под видом больных.

До этого мужчину из Челябинска осудили на 13 лет за госизмену в Екатеринбурге. По информации Ura.ru, Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене и оправдании терроризма. Сообщается, что челябинец оказывал помощь украинским спецслужбам и тем самым совершал деятельность, направленную против безопасности России. Осужденный размещал в интернете материалы с призывами к российским солдатам сдаться в плен, а также к совершению террористического акта.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.