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Ученые выявили неожиданное полезное свойство аспирина

SLEEP 2024: аспирин устраняет вызванное недосыпанием воспаление в организме

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Depositphotos

Научный коллектив под руководством ученых из Гарвардской медицинской школы установил, что низкие дозы аспирина снижают воспаление, возникающее в организме вследствие недостатка сна. Результаты исследования представлены на сайте ежегодного собрания по изучению сна — SLEEP 2024.

В исследовании приняли участие 46 здоровых взрослых добровольцев. В условиях контролируемого ограничения испытуемые ежедневно принимали плацебо или аспирин в низких дозах в течение двух недель дома, а затем во время 11-дневного пребывания в стационаре. Пребывание в стационаре началось с двух ночей восьмичасового сна. В течение следующих пяти ночей участникам разрешили спать по четыре часа. Еще три ночи было отведено на нормальный восстановительный сон.

Отмечается, что состояние иммунной системы и выраженность маркеров воспаления в крови участников оценивались до начала и после завершения эксперимента. Было установлено, что аспирин в низких дозах снижал активность воспалительных путей в организме испытуемых второй группы.

В частности, было замечено снижение экспрессии интерлейкина-6 и дважды положительных клеток ЦОГ-1/ЦОГ-2, а также уровней С-реактивного белка в сыворотке крови испытуемых. Эти маркеры сигнализируют о запуске воспалительного процесса по различным причинам, в числе которых недостаток сна. Также выяснилось, что аспирин повышал эффективность восстановительного сна.

Ранее выяснилось, что здоровый сон уменьшает вред от одиночества.

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