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В Башкирии мошенники потребовали у школьников выплатить штраф за списывание на ОГЭ

В Уфе аферисты требуют у подростков оплатить штраф за списывание

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Shutterstock

В Уфе мошенники от лица местного парламентария пытались выманить у школьников деньги через Telegram. Об этом сообщает депутат Государственного собрания Башкирии Айбулат Хажин.

По словам представителя власти, аферисты писали подросткам от его имени и заявляли, что депутат якобы стал председателем комиссии по ОГЭ в регионе. В переписке злоумышленники сообщали о том, что школьника заметили за списыванием во время экзамена. Работа якобы аннулируется и человеку необходимо заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Информация об этом вскоре должна поступить на Госуслуги.

«Данная информация не имеет никакого отношения к реальности. Я не являюсь председателем комиссии по ОГЭ и никакие штрафы таким образом не взыскиваются», – сообщил Айбулат Хажин.

До этого в Москве мужчина обменял 17 миллионов рублей на билеты банка приколов. Россиянин заметил объявление, в котором автор продавал старые доллары США по выгодному курсу. После встречи мошенник скрылся, в его сумке оказались фальшивые купюры.

Ранее мошенник под видом вампира из «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на деньги.

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