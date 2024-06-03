Силы ПВО сбили снаряды РСЗО над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, противник применил реактивную систему залпового огня и вел обстрел объектов на российской территории.

В понедельник, 3 июня, в 21:02 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Она продлилась 51 минуту.

В этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате — сгорел грузовой автомобиль. Также украинский дрон атаковал «КамАЗ», который работал в поле в районе поселка Первомайского Шебекинского округа.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.